Grootste dino-pootafdruk ontdekt in Australië

De afdruk van een grote plantenetende dinosaurus maakt deel uit van 21 sporen die zijn gevonden op het Dampier-schiereiland. ,,Ze zijn groter dan alle eerder gemeten afdrukken in de hele wereld'', zegt Steve Salibury, van het gezamenlijke onderzoeksteam van de Universiteit van Queensland en de James Cook Universiteit vandaag.



De sporen worden geschat op 127 tot 144 miljoen jaar oud. Dat is ouder dan eerdere vondsten in Australië. Tot dusver was de grootste aangetroffen pootafdruk van een plantenetende dinosaurus 1,2 meter lang. Die was gevonden in Duitsland in 2015.