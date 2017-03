Grote actie Duitse politie tegen salafisten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen verbood vanochtend vroeg de salafistische vereniging in Hildesheim (DIK). De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december, Anis Amri, verkeerde ook in de salafistische kringen in de Duitse stad. De terreurverdachte werd tijdens een routinecontrole neergeschoten in Milaan.



De politie doorzocht ook woningen van acht leden van de vereniging. In totaal waren 370 politiemensen en andere functionarissen bij de actie betrokken.