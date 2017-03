Grote haardos baby al zichtbaar op echografie

'De Kleine Picasso' tekent zijn leven in Servisch vluch­te­lin­gen­kamp

19:10 De tienjarige Farhad Nouri is vooral bekend als 'de Kleine Picasso' in het Servische vluchtelingenkamp waar hij samen met zijn familie woont. Wachtend op een nieuw leven in Zwitserland, vermaakt hij zich met het tekenen van beroemdheden.