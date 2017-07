Grote vakantiedrukte op wegen richting zuiden

Jonge cheerleader aangeklaagd na begraven baby in achtertuin

15:50 In de Amerikaanse plaats Carlisle (Ohio) is een 18-jarige studente aangehouden omdat ze haar baby in de achtertuin begroef. Volgens Brooke Skylar Richardson, een highschoolcheerleader, werd haar kindje dood geboren. Justitie twijfelt ernstig aan dat verhaal. Ze zou de mogelijk ongewenste zuigeling om het leven hebben gebracht. Als de jonge vrouw schuldig wordt bevonden moet ze vijf jaar de cel in.