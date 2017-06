Guerrillabeweging ELN: We laten Bolt en Follender snel vrij

Bolt en Follender verdwenen afgelopen weekend in het noordoosten van Colombia. De vrijlating werd bemoeilijkt omdat het een conflictgebied is. Dat Bolt en Follender worden vrijgelaten, is te danken aan bemiddeling door twee commissies: een humanitaire met vertegenwoordigers van de Nationale Ombudsman, de Katholieke Kerk, het Rode Kruis en mensenrechtenorganisaties én een diplomatieke commissie onder leiding van Jeroen Roodenburg, de Nederlandse ambassadeur in Colombia.



Volgens de Colombiaanse politie bevonden de twee Nederlanders zich tegen alle adviezen in en zonder gewapende begeleiding te hebben gevraagd in gevaarlijk gebied.