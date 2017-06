Haai gedood die zwemmers bij Mallorca stuipen op het lijf joeg

Passagiers AirAsia vrezen voor leven in trillend vliegtuig

10:49 Passagiers van een vlucht van de Australische stad Perth naar Kuala Lumpur in Maleisië vreesden gisteren voor hun leven. Anderhalf uur na het opstijgen begon het toestel heel hard te schudden en trillen en was de piloot genoodzaakt terug te keren naar Perth. Volgens vliegmaatschappij AirAsia was er sprake van een technisch mankement. Voor de bemanning was het lange tijd onzeker of het toestel weer veilig zou kunnen landen. De piloot riep de passagiers tot tweemaal toe op om te bidden voor een goede afloop. Het lukte uiteindelijk om veilig te landen op de Australische luchthaven en niemand raakte gewond.