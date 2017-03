Had gedode Vlaamse Sofie een afspraakje met haar moordenaar?

Sofie Muylle werd in de nacht van 21 op 22 februari voor het laatst levend gezien in café KZ Piano Bar in Knokke. Ze was daar uit met haar vriend W.C. uit Brugge, toen ze plotseling verdween. Volgens de laatste berichten had de Belgische tegen haar vriend gezegd dat ze 'even een luchtje ging scheppen'.

Vriend

De Belgische politie ondervroeg eerder meerdere verdachten, waaronder de vriend van Muylle. Volgens eerdere berichten verliet Muylle samen met hem het café, waarna hij in zijn eentje terugkwam. W.C. hield echter vol dat Muylle de zaak in haar eentje verliet.



Het gerecht houdt er nu rekening mee dat de jonge vrouw in een auto is gestapt, nadat ze een eindje had gewandeld tot aan het strand. Dat zou ook verklaren waarom ze niet meer te zien is op andere bewakingsbeelden. Sofie Muylle had mogelijk afgesproken met een andere man en liet wellicht daarom haar vriend plotseling achter in het café. Er zouden aanwijzingen zijn dat het slachtoffer in de val is gelokt door een persoon uit het criminele milieu en is vermoord omdat ze niet aan zijn wensen wilde voldoen.