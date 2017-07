Hamburg na een nacht van rellen, plunderingen en brandstichting

De rust is wedergekeerd in Hamburg, waar de tweede dag van de G20 rustig en gemoedelijk verloopt. De afgelopen dagen liepen demonstraties bij de G20-top uit in gewelddadige rellen. Er raakten tientallen demonstranten en 197 agenten gewoden. Nu heeft de politie de situatie weer onder controle. De schade van de plunderingen en brandstichting worden momenteel opgeruimd.