Hamburg zet zich schrap voor 10.000 gewelddadige betogers

Eerder deze week vonden agenten bij links-radicalen in Hamburg en Rostock een compleet wapenarsenaal. Het ging om messen, katapulten, stalen kogels, wapenstokken, verboden vuurwerk, jerrycans met brandbare vloeistoffen, grondstoffen voor explosieven, onderdelen voor molotovcocktails, honkbalknuppels en brandblussers.



De Duitse autoriteiten vrezen dat het in Hamburg net zo uit de hand loopt als in het Italiaanse Genua in 2001. Bij de protesten toen werd een betoger doodgeschoten, honderden anderen raakten gewond. Wie in Hamburg wordt opgepakt, gaat naar een terrein met metershoge hekken en prikkeldraad eromheen. Er staan 190 rechters en advocaten klaar om iedere betoger die over de schreef is gegaan direct te berechten.



Tijdens de G20 worden politieke en economische onderwerpen besproken door de leiders van de belangrijkste economieën. Bewoners en bezoekers van de stad is gewaarschuwd dat zij rekening moeten houden met verkeershinder, omleidingen en afgesloten metro- en treinstations.