Heilige rivier de Ganges krijgt mensenrechten

Het vonnis van het Hooggerechtshof van de Indiase deelstaat Uttarakhand beschermt volgens M.C. Pant, de advocaat van de actiegroep, het recht op leven van de rivier, meldt de Volkskrant. De rechter heeft 'voogden' aangewezen om dit recht in stand te houden. Zij kunnen dan juridische actie ondernemen tegen personen de rivieren schade berokkenen.



De Ganges heeft deze bescherming hard nodig. De langste rivier van India gaat al jaren gebukt onder ernstige vervuiling, onder meer omdat bewoners langs de oevers haar gebruiken als riool. Ook drijven menselijke resten in de rivier, omdat de heilige rivier een belangrijke rol speelt in Hindoeïstische rituelen rondom de dood. De Wereldbank en de Indiase regering besloten daarom rond de drie miljard euro beschikbaar te stellen voor maatregelen die de Ganges schoner moeten maken.