Help! De Franse democratie takelt af

De wereld staat erbij en kijkt ernaar. In supermacht Frankrijk is de politiek verworden tot een tragisch schouwspel waar niemand nog vertrouwen in heeft.

De democratie is een feest èn een verworvenheid omdat de bevolking het land mee kan besturen door volksvertegenwoordigers aan te wijzen. Dat geldt zeker voor Frankrijk. Het was filosoof Charles de Montesquieu die de Trias Politica uitwerkte: de scheiding der machten zoals die grofweg sinds de Franse Revolutie, bijna 230 jaar geleden, de basis vormt van de meeste Westerse democratieën.

Wie met dat idee in het achterhoofd naar de hedendaagse politiek in Frankrijk kijkt, kan niet anders dan geschokt zijn. Frankrijk beleeft op dit moment één van de meest idiote verkiezingscampagnes die West-Europa sinds lange tijd heeft meegemaakt.

Een blik op de kandidaten en op de kiezers bewijst het.

De Franse socialisten beleefden in de jaren 80 en tot halverwege de jaren 90 hoogtijdagen. De afgelopen vijf jaar regeerden ze opnieuw, maar de desillusie over president François Hollande is zó groot, dat geen van zijn politieke erfgenamen ook maar enige kans heeft om op het pluche te belanden. Benoît Hamon, die tegen alle verwachting in de socialistische presidentskandidaat werd, wordt in de peilingen zelfs op de hielen gezeten door extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon.

Extreemrechts heeft met Marine Le Pen een kandidaat in huis die de meeste kans heeft de eerste ronde van de verkiezingen te winnen. Het zou voor haar partij, het Front National, een historische overwinning zijn. Voor de Europagezinden zou het een klap in het gezicht zijn: Le Pen wil definitief af van de euro en de Brusselse bemoeienis met Franse zaken.

Le Pen is het doelwit van een opeenstapeling van juridische onderzoeken, onder meer wegens fraude met Europees geld. Het deert haar aanhang in het geheel niet. Le Pen behoudt haar koppositie als een wielrenner die het peloton flink van zich heeft afgeschud.

Het tragische lot van François Fillon, die net als Le Pen van corruptie wordt verdacht en net als Hamon totaal onverwacht presidentskandidaat werd, is inmiddels heel de wereld overgegaan. 'Schandaal bedreigt verkiezingscampagne', meldde de Amerikaanse nieuwszender CNN onlangs over de vermeende spookbanen van zijn familie.

Fillon wil presidentskandidaat blijven, ondanks de massaal weglopende kiezers, en zijn partij, die van 1995 tot 2007 nota bene onafgebroken aan de macht was, zit nu als nooit tevoren met de handen in het haar.

Dan is er nog een kanshebber: Emmanuel Macron, die wegliep uit de socialistische regering en nu de economie wil liberaliseren. Hij zegt niet links of rechts te zijn en wilde niet namens een bestaande partij meedoen aan de verkiezingen. Niet zijn programma maar zijn afkeer van de anderen, is vooralsnog de voornaamste reden voor zijn succes.

De presidentskandidaten van 2017 laten boven alles het failliet zien van ‘oud links’ en ‘oud rechts’. Lang regerende presidenten als François Mitterrand en Jacques Chirac lijken dinosauriërs uit lang vervlogen tijden. Sarkozy hield het vijf jaar vol en mocht toen vertrekken van de teleurgestelde kiezers. Hollande leek al na een paar jaar afgeschreven en heeft daarna vooral de rit uitgezeten. 'Het verloren decennium', wordt de periode 2007-2017 het al genoemd.

En nu is de verkiezingscampagne ontaard in geruzie en schandalen. Het debat gaat over spookbanen in plaats van de toekomst van het land. Het buitenland kijkt in stomme verbazing toe en zelfs Franse specialisten duizelt het. ,,Het is ongelooflijk wat we deze campagne zien gebeuren'', aldus politicoloog Jean-Michel Ducomte. ,,Dit zijn verkiezingen zoals we ze nog niet eerder hebben gezien'', zei politicoloog Pascal Perrineau.

Het klimaat wordt niet alleen bepaald door politici. Ook een blik op de Fransen zelf bewijst dat er in Frankrijk dit jaar uitzonderlijke verkiezingen worden gehouden.

Van de Fransen vindt 89 procent dat politici zich niet met ‘gewonemensenzorgen’ bezighouden, vindt 75 procent dat politici corrupt zijn en vindt 67 procent dat alleen de elite profiteert van de politieke beslissingen. Oh ja, dan is er ook nog 18 procent die vindt dat politici doen wat ze beloven. De wanhoop en de walging druipen er af bij de kiezers.

Afgelopen weekend werd een prijs uitgereikt voor het beste politieke boek van het jaar. Dat werd geschreven door opiniepeiler Brice Teinturier die een nieuwe groep in de samenleving beschrijft: de het-maakt-me-allemaal-geen-bal-meer uit-kiezers. Die dus niet meer stemmen. Niet uit onvrede maar uit volslagen desinteresse, opgebouwd na jaren van politieke en maatschappelijke desillusies.