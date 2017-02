Herstart kernreactor Tihange weer vertraagd

In september werd de reactor, die op ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van Maastricht ligt, stilgelegd nadat een gebouw waar hulppompen staan beschadigd was geraakt.



Voordat de herstart kan plaatsvinden wil het FANC (Agentschap voor de nucleaire controle) dat er nog tests en studies worden gedaan, berichtte de Belgische krant Le Soir afgelopen weekend. Het agentschap beoordeelde het rapport waarin de exploitant aangaf de stroomproductie eind februari te hervatten als onvoldoende, aldus de krant.



In de Kamer zijn grote zorgen over de Belgische centrales. In juni riep een meerderheid Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu op zich aan te sluiten bij een oproep van Duitsland en Luxemburg om de Belgische centrales te sluiten.



Begin december verzocht Schultz het Belgische kabinet om te overwegen de kerncentrales in tijdelijk stil te leggen. Uit onderzoek bleek namelijk dat de kans op een kernsmelting bij brand in de centrale Tihange heel groot zou zijn. Volgens haar Belgische collega Jan Jambon zou er echter niets aan de hand zijn.