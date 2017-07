Het Beest van Herne stoorde zich aan bebloede handen

Volledig scherm Jaden © Prive Volgens de aanklacht beroofde de 19-jarige Marcel H. uit Herne op sluwe en koelbloedige wijze zijn slachtoffers van het leven. Twee dagen na de moord op zijn maat Christopher poogde hij de sporen uit te wissen door diens huis in brand te steken. Tegenover de politie betuigde Marcel geen enkele spijt. Hij vond het alleen irritant dat zijn handen zo bebloed waren geraakt.

Uit een reconstructie van de Duitse krant Bild bleek dat niemand vermoedde waartoe Marcel H. in staat was. Alleen op het darknet van internet gaf hij sporadisch cryptische aanwijzingen prijs. ,,Ik heb alle voorbereidingen getroffen’’, en ,,ik kan nauwelijks lopen door de rode wijn.’’

Broodrooster

De zonderlinge jongeman was teleurgesteld omdat hij niet was toegelaten bij het leger. Hij poogde zelfmoord te plegen door een broodrooster in zijn badkuip te gooien. Toen dat mislukte maakten zijn frustraties plaats voor haat en moordlust.

Quote Ik heb net de buurjongen vermoord. Het voelt eigenlijk niet eens zo bijzonder Marcel H. Op 6 maart vraagt Marcel zijn buurjongen Jaden om hulp bij een klusje. Wanneer het ventje mee zijn kelder inloopt, verandert Marcel in ‘Het Beest van Herne’. Met een zakmes ramt hij 52 keer in het weerloze kinderlichaampje. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de kindermoordenaar zo hard op Jaden instak dat zelfs zijn eigen hand gewond raakte.

Later zet Marcel H. een aantal onscherpe foto’s op het darknet: hij steekt, wast zijn zakmes af en staat grijnzend naast een hevig bloedend lijk. Bij de beelden wordt een audioboodschap gezet. ,,Ik heb net de buurjongen vermoord. Het voelt eigenlijk niet eens zo bijzonder. Misschien lok ik nog een buur deze kant op en doe het nog een keer.’’

Lichaam

Zijn maat op het darknet kopieert de boodschap en zet deze op een openbaar gedeelte van het web. ,,Een vriend van mij wilde zelfmoord plegen. Maar nu heeft hij zijn buurjongen vermoord’’, schrijft hij erbij.

Na een halfuur wordt de boodschap opgepikt door een surfer die de politie inschakelt. Al die tijd ligt het lichaam van Jaden in de kelder van het rijtjeshuis in Herne.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De moord op Jaden schokte veel mensen. Zijn graf ligt bezwaaid met bloemen en brieven. © EPA

Jadens moeder komt ondertussen thuis van het boodschappen doen. Als ze merkt dat haar zoontje nog steeds niet thuis is, nemen Jadens broers en stiefvader een kijkje bij de buren waar de deur openstaat. Ze lopen via de woonkamer naar de kelder waar het toegetakelde lichaam van Jaden ligt.

Klopjacht

De moordenaar is in geen velden of wegen te bekennen. De politie zet een massale klopjacht op touw. De kindermoordenaar is ondertussen ondergedoken bij zijn vriend Christopher (22). Ze spelen computerspelletjes en eten pizza.

De volgende ochtend ziet Christopher op de televisie dat Marcel wordt gezocht. Wanneer hij hem hierop aanspreekt, tekent hij zijn doodsvonnis. Marcel steekt hem 68 keer en ramt daarna een balpen in zijn zielloze lijf.

Later duikt op een internetforum weer een foto van een lijk op. De uploader beweert Marcel te heten. Hij schrijft: ,,Ik heb in m'n hand gesneden toen ik het beest van 120 kilo aanviel. Ze gaf meer tegenwicht dan het kind. Ik heb haar mishandeld en heb nu de gegevens van haar bank, computer en telefoon. Daarom kan ik haar naam niet geven.’’

Bewijs

Hierna ging even het gerucht dat Marcel een vrouw zou hebben vermoord, maar hiervan is geen bewijs gevonden. Ook beweerde hij 80 kilometer met de trein te hebben gereisd. Dat bleek ook niet waar.

Duitsland is in rep en roer door de gruwelijke gebeurtenissen. Iedereen meent de gevluchte moordenaar ergens te zien. Zo ziet een voorbijganger Marcel bij een school in Ennepe-Ruhr-Kreis. Scholen worden opgeroepen hun kinderen binnen te houden.



Later duikt 'Marcel' op in een wegrestaurant bij Siegen (Noordrijn-westfalen) en een ziekenhuis in Mönchengladbach. Zelfs een reiziger op een treinstation wordt aangezien voor de moordenaar. Allemaal vals alarm, maar toch. De angst houdt iedereen in z'n greep. Honderden agenten zijn betrokken bij de klopjacht op 'Het Beest'.

Chatbox

Quote Ik weet nu dat mensen langzaam doodgaan als ze worden geslacht Marcel H. Ondertussen laat Marcel weer van zich horen. ,,Ik weet nu dat mensen langzaam doodgaan als ze worden geslacht’’, schrijft hij in een chatbox. Het zou zijn laatste bijdrage worden.