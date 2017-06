Het wordt heet, héél heet in Griekenland en Turkije

Politie probeert tasjesdief te pakken met bizarre achtervolging

11:42 Na een klopjacht en achtervolging van drie kwartier heeft de politie van Indiana gisteren een verdachte opgepakt van een reeks tasjesdiefstallen. De verdachte probeert te ontkomen via landweggetjes, een universiteitscampus en wordt uiteindelijk gestopt in een maïsveld. Daar wordt de man door de Amerikaanse politie in elkaar geslagen en gearresteerd.