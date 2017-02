Hillary Clinton schrijft boek over presidentsverkiezing

Het boek is geïnspireerd op honderden quotes die Clinton in de afgelopen decennia verzamelde. Ook zal ze een reflectie op de toekomst geven. 'Deze quotes hebben me geholpen te genieten van de goede tijden, te lachen op absurde momenten, vol te houden tijdens moeilijke momenten en mijn appreciatie voor alles wat het leven te bieden heeft te vergroten', aldus de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en First Lady in het persbericht van haar uitgever.



Sinds Clinton de verkiezingen van Trump verloor, houdt ze zich grotendeels op de achtergrond, al drukte ze via Twitter wel haar steun uit voor de vrouwenmarsen die plaatsvonden na de eedaflegging van Trump en voor de manifestanten die protesteerden tegen het inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden.