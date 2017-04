Hoe gaat het nu met 'het mooiste meisje van de wereld'?

Thylane, dochter van voetballer Patrick Blondeau en presentatrice Véronika Loubry, is hard op weg naar een glansrijke carrière als topmodel. De afgelopen jaren heeft ze talloze fotoshoots gedaan en shows gelopen.



In 2015 stond ze op de cover van het Franse Jalouse Magazine en sinds vorige week is ze het nieuwste gezicht van het beautymerk L’Oréal. ,,Ik werk aan de zijde van beautytalenten en boegbeelden die ik al jaren bewonder. Dit is nog maar het begin van het avontuur’’, zei ze over die nieuwe uitdaging. Thylane is het uithangbord voor de nieuwe Hydra Genius-campagne.