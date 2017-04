Hoe IS (Nederlandse) kinderen klaarstoomt voor de jihad

Het zijn ‘de welpen van het kalifaat’ die worden opgevoed tot ‘leeuwen van de jihad’. Kinderen, soms Nederlands, die in Syrië van jongs af aan worden geïndoctrineerd met IS-propaganda. ,,We moeten hen goed opvangen als ze terugkeren”, stellen inlichtingendiensten.

De plaatjes in de IS-lesboeken zijn duidelijk: welke verschillende soorten kalasnikovs zijn er? En: hoe haal je ze uit elkaar en wanneer kun je welk wapen het beste gebruiken? Voor de allerkleinsten, die nog niet mee kunnen doen aan jihadistische trainingskampen, zijn er rekenboeken met plaatjes: hoeveel is vier kogels + twee pistolen?

Tijdens lange lessen in gescheiden klassen worden jongens en meisjes, ‘de welpen van het kalifaat’, voorbereid op hun rol als toekomstige leeuwen van de jihad. De jongens als strijder, bommenmaker of aanslagpleger. De meisjes als volledig gesluierde huisvrouw en, vooral, moeder van weer nieuwe welpen.

,,IS ziet minderjarigen als een essentieel onderdeel voor het voortbestaan van het kalifaat. Ze worden vanaf jonge leeftijd op geïndoctrineerd met het gedachtegoed van IS. Ze zijn een onbeschreven blad dat precies gevormd kan worden naar het ideaalbeeld van IS”, schrijven de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en NCTV in hun vandaag verschenen rapport ‘Minderjarigen bij ISIS’.

80 kinderen

Volledig scherm Lesboeken van IS over wapens. © ISIS Het is niet voor het eerst dat de diensten waarschuwen voor de indoctrinatie van (Nederlandse) kinderen in het kalifaat én voor de problemen die zich dat met zich mee kan brengen als ze ooit met of zonder ouders terugkeren naar Nederland. Maar in een nieuw rapport zoemen de diensten nog verder in op de manier waarop die indoctrinatie in het dagelijks leven in IS-gebied plaatsvindt: op school, in trainingskampen na schoolltijd, via apps én via hun ouders.

Er zijn, zo schrijven de diensten, zeker 80 Nederlandse kinderen in het strijdgebied in Syrië en Irak. De meerderheid van die kinderen bevindt zich, net zoals hun ouders, bij IS. Nog wat meer cijfers: de helft zijn jongens, de helft meisjes. De helft is ergens de afgelopen vijf jaar door hun ouders meegenomen naar het strijdgebied, de andere helft is er geboren. ,,Het daadwerkelijke aantal kinderen ligt waarschijnlijk hoger, het is lastig te verifiëren hoeveel kinderen Nederlandse Syriëgangers daar hebben gekregen”, schrijft de NCTV.

Twintig procent van de bekende Nederlandse kinderen is ouder dan 9 jaar: de leeftijd waarboven jongens in aanmerking komen voor militaire training. Dat relativeert enigszins: het gaat dan in totaal om een stuk of tien jongens die mogelijk al militaire training hebben gehad.

Wapens, geweld en kafirs

Toch zijn de diensten bezorgd, want ook de jongste kinderen worden dag in dag uit geconfronteerd met wapens en geweld. Er zijn apps beschikbaar waarin ze hun eerste woordjes kunnen leren, zoals ‘dababa’ (tank). Leraren moedigen hen aan samen met hun ouders naar in het openbaar gehouden executies te gaan kijken. In een IS-propaganda video’s van begin dit jaar was te zien hoe een kleuter een gevangen PKK-strijder dood schoot. ,,Ze krijgen de extreme normen en waarden met de paplepel ingegoten. Ze leren direct dat iedereen die zich niet aan de juiste interpretatie van de islam houdt een ‘kafir’ (ongelovige) is die gedood moet worden.”

Volledig scherm IS-apps voor jonge kinderen. © @NCTV De kinderen, zo benadrukt het rapport, zijn vooral slachtoffer. Ze wonen jarenlang in oorlogsgebied, zien dood en verderf. De steden waar ze verblijven worden, zeker nu IS onder druk staat, misschien wel dagelijks gebombardeerd. Net zoals Syrische kind-vluchtelingen lopen ook deze jihad-kids trauma’s op.

Trauma's

Trauma’s die behandeld zullen moeten worden als ze naar Nederland (terug)komen. Niet onwaarschijnlijk nu het IS-gebied onder zware druk staat. Tot nu toe is het een enkele keer gebeurd. Zo keerde vorig jaar de bekeerlinge Laura H. met haar twee jonge kinderen terug uit het kalifaat. Als kinderen terugkomen, krijgen ze ‘zorg op maat’, waarbij ook de Raad voor de Kinderbescherming is betrokken.