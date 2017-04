Honderden doden tijdens waterfestival Myanmar

'VS had burgerdoden Aleppo kunnen voorkomen'

6:54 Amerikaanse troepen hebben gefaald bij het nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om burgerdoden te voorkomen bij de luchtaanval in Aleppo op 16 maart. Dat stelt Human Rights Watch vandaag in een nieuw onderzoeksrapport. Bij de aanval op een moskee in het Syrische dorp al-Jina kwamen zeker 38 mensen om het leven.