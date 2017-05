Hongarije: Timmermans moet weg na beschuldiging 'antisemitisme'

Volledig scherm De Hongaarse premier Viktor Orban tijdens het debat op 26 april in het Europees Parlement in Brussel. © AP Timmermans uitte zijn beschuldigingen volgens de Hongaren in een interview dat staat afgedrukt in de gisteren verschenen editie van het Duitse weekblad Die Zeit. In dat vraaggesprek wordt de eerste vicevoorzitter van de EU gevraagd om een reactie op verklaringen van de Hongaarse premier Orban, vorige maand tijdens een debat in het Europees Parlement. De minister-president noemde de Joods-Hongaarse multimiljardair en weldoener George Soros, oprichter van de prestigieuze Central European University in Boedapest, een 'Amerikaanse financiële speculant die Hongarije aanvalt'.

Die Zeit ziet daarin 'duidelijke antisemitische accenten' en vraagt Timmermans hoe hij deze uitspraak van de Hongaarse premier beschouwd. Daarop zegt de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie: ,,Ik heb de uitlating op precies dezelfde manier als u begrepen en was verontwaardigd. Het feit dat antisemitisme nog steeds bestaat in Europa is verschrikkelijk!"

'Onrechtvaardig en onaanvaardbaar'

Volledig scherm De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijártó. © Wikipedia De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó noemt de beschuldiging van Timmermans aan het adres van premier Orban 'onrechtvaardig en onaanvaardbaar'. In zijn verklaring onderstreept de minister dat zijn land 'een zerotolerantiebeleid hanteert' ten aanzien van antisemitisme.

In een schriftelijke reactie aan het AD laat de woordvoerster van de Europese Commissie weten dat Frans Timmermans de uitlatingen van de Hongaarse premier beschouwde als een provocatie. ,,De eerste vicevoorzitter besloot er niet meteen op te reageren in het debat omdat het de aandacht zou hebben afgeleid van het onderwerp - de wetgeving over het hoger onderwijs - en de inbreuk daarop door Hongarije," schrijft Natasha Bertaud. Volgens haar moet voortaan worden afgezien van het gebruik van dubbelzinnige uitdrukkingen zodat geen misverstanden kunnen ontstaan.

'Niet anti-Joods'

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken verzekerde vandaag op zijn beurt

dat de uitlatingen van de premier aan het adres van de Amerikaanse miljardair 'absoluut niks te maken hebben met diens afkomst of religie'. ,,Wij hebben meer dan wie dan ook gedaan om Europa en de Joodse gemeenschap in Europa te beschermen."

Daarmee zinspeelde de bewindsman op het omstreden anti-immigratiebeleid van de Hongaarse regering. Premier Orban kwalificeerde George Soros in maart als 'publieke vijand' vanwege de liberale waarden die hij bevordert via de door hem opgerichte universiteit en de ngo's die de Amerikaanse multimiljardair en weldoener financiert. Het Hongaarse parlement behandelt momenteel een wetswijziging die het voortbestaan van de Central European University bedreigt. Europa is daar woedend over en maakte eind april duidelijk dat Orban dringend moet gaan dimmen, omdat hij anders serieuze problemen krijgt met het Europees Parlement en met zijn Europese Volkspartij. De mogelijke wetswijziging maakt deel uit van een al maanden lopende campagne van de premier tegen de oprichter van de universiteit.

Joods-Hongaarse afkomst