Hoogste Italiaanse rechter bevestigt gevangenisstraf 'laffe'kapitein Schettino

Het hooggerechtshof in Rome heeft de veroordeling bevestigd van de kapitein van het in 2012 gekapseisde cruiseschip Costa Concordia. Francesco Schettino moet nu 16 jaar de cel in voor meervoudige doodslag, het veroorzaken van schipbreuk en het in de steek laten van zijn schip.

De rechters behandelden het bezwaar van het Openbaar Ministerie, dat de aan kapitein Francesco Schettino opgelegde straf te laag vindt. Hij werd in februari 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar, ging daartegen in beroep maar zag de straf in mei 2016 bevestigd door het Hof van Beroep. Justitie wilde dat hij 27 jaar achter de tralies zou verdwijnen voor het drama waarbij 32 doden vielen. Schettino's advocaten eisten juist vrijspraak.

De rechters besloten niet in te gaan op een verzoek van Schettino, die zelf niet in de rechtszaal aanwezig was, om een video te laten zien waarin de kapitein zijn kant van het verhaal vertelde. ,,Wij beoordeel de procedure en gaan niet inhoudelijk in op de zaak.''

'Kapitein Lafaard'

Schettino stond aan het roer van de Costa Concordia toen het cruiseschip met 4229 opvarenden op de klippen liep en kapseisde. Tegen alle regels in, vluchtte de kapitein zelf als een van de eersten van boord. Een kustwachtcommandant beval hem nog om terug te gaan. Maar dat weigerde hij. De actie leverde Schettino later de bijnaam 'kapitein lafaard' op.

De 56-jarige Italiaan is schuldig bevonden aan doodslag. Hij is de enige die heeft terechtgestaan voor de scheepsramp. Vijf bemanningsleden en medewerkers van de rederij bekenden schuld in ruil voor strafvermindering. Zij kregen ieder tot drie jaar gevangenisstraf.

De kapitein vindt dat hem alleen geen blaam treft. De scheepsramp werd volgens hem veroorzaakt door een collectief falen van de gehele bemanning. De rotsen waarop hij het schip stuk voer, stonden volgens hem niet op de navigatiekaarten. Bovendien zou de kapitein het schip niet zelf zijn ontvlucht maar 'per ongeluk' in een van de reddingsloepen zijn gevallen.

Schettino wilde 'juist goed doen' toen hij te dicht langs de rotsen voer, zei hij eerder tijdens een rechtszitting. Hij wilde het eiland aan de passagiers tonen. Daarnaast wilde hij zijn hoofdkelner eer bewijzen die van het eiland kwam.

De ramp was niet alleen een nachtmerrie voor de opvarenden en hun nabestaanden maar ook voor de rederij, Costa Crociere. Met een lengte van 290 meter en een prijs van 450 miljoen euro was de Costa Concordia het vlaggenschip. Passagiers konden ontspannen in bars, zwembaden, winkelcentra, jacuzzi's en een bioscoop. Al die plekken van vertier zijn verzwolgen door de zee. Op opnamen was te zien hoe vissen voorbij zwommen toen de duikers een vaas met nepbloemen en een computerscherm filmden op de balie van de receptie. De rotsen hadden de romp van het 45.000 ton wegende gevaarte opengereten alsof het een papieren zak was. Er zat een scheur van enkele tientallen meters in.

Bergingsoperatie

Al snel na de ramp werd duidelijk dat de bergingsoperatie ongekend zwaar, tijdrovend en moeilijk zou worden. Eerst werd een platform gebouwd. Daarna werd het schip met hydraulische krikken rechtop getakeld en op het platform gezet waarna enorme stalen drijvers aan de romp zijn vastgemaakt.

De bergingsoperatie begon op 21 april 2012. Sindsdien waren zo'n vijfhonderd mensen dag in dag uit, dag en nacht aan het werk geweest. Er werden duikers en ingenieurs ingezet uit 21 landen, bijgestaan door zo'n dertig schepen. Het schip, dat twee keer zo groot was als de Titanic, is uiteindelijk naar Genua gesleept. Daar wachtte de slopershamer.