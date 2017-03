Horrorslachthuis Tielt slacht voorlopig geen varkens meer

Het werk in het slachthuis ligt sinds gisteren stil, nadat een infiltrant van dierenrechtenorganisatie Animal Rights de wantoestanden naar buiten bracht. Varkens werden geschopt, geslagen en in een aantal gevallen levend opgetakeld. Kreupele varkens werden hardhandig aan de oren voortgetrokken.

Het slachthuis kreeg vorig jaar al twee keer een proces verbaal vanwege wanpraktijken. Het is nog onduidelijk waarvoor dat precies was, stelt het Belgische Knack.



De directeur van het slachthuis was gisteren niet bereikbaar voor commentaar maar liet via een persbericht weten zeer geschokt te zijn door de beelden. Twee werknemers zijn tijdelijk geschorst. Ook zullen er zes camera’s worden geïnstalleerd. De politie gaat maandag controleren of het slachthuis inderdaad gesloten blijft.



De schokkende beelden van mishandelde varkens zorgden ook in Nederland voor veel woede en verontwaardiging.