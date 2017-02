Huiszoekingen Brussel in terrorismeonderzoek

Britse kin­der­mis­brui­ker levenslang achter tralies

17:18 Een zeventigjarige Brit die in meerdere landen werd verdacht van kindermisbruik moet de rest van zijn leven de cel in. De Britse rechter veroordeelde Mark Frost wegens 45 gevallen van seksueel misbruik van jonge jongens, meldt persbureau Press Association. Hij werd vorig jaar na tips van de Nederlandse politie in Spanje gearresteerd.