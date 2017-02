Hulphond redt leven van Vlaamse Charlotte

Charlotte uit het Belgische Gits kampt met de gevolgen van spina bifida. De linkerkant van haar lichaam is verlamd nadat ze als baby hersenschade opliep als gevolg van haar ziekte. Ze heeft een zwak gestel, wordt geplaagd door allergieën en weegt amper 38 kilogram. Zonder haar elektrische rolstoel en haar hulphond kan ze geen kant op.



Vorige week maandagavond bewees de hond eens te meer dat zijn training van 25.000 euro elke cent waard is. ,,Ik maakte me zoals elke avond rond 22.30 uur klaar om met hem nog een avondwandelingetje te maken", vertelt Charlotte vanuit haar ziekenhuisbed.



,,Ik ging nog even naar het toilet, maar ineens overviel me een enorme pijn. Nog nooit had ik zo'n pijn gevoeld. Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf. Nadenken lukte niet meer, laat staan commando's geven aan mijn hond. Net toen ik dacht dat ik zou flauwvallen van de pijn, zag ik mijn maatje voor me staan met de telefoon in zijn bek. Hakkelend en hortend heb ik een ambulance kunnen bellen."