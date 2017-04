Hulpverleners redden baby uit rubberbootje

Video Merkel: 'In de dorpen is men erg begaan met vluchtelingen'

11:56 De Duitse bondskanselier Angela Merkel adviseert vluchtelingen niet in grote steden neer te strijken, maar een toekomst in landelijke gebieden op te bouwen. In een zaterdag verspreide videoboodschap legt Merkel uit dat integratie in een dorp vaak makkelijker is. ,,In de steden is de woningnood juist het hoogst. Ik raad mensen dan ook aan om in de landelijke gebieden te blijven, waar niet zoveel mensen wonen.''