Identiteit eerste dodelijke slachtoffer bekend: Canada rouwt om Christine

Haar familie laat in een verklaring weten dat ze vrijwilligerswerk deed in een daklozenopvang voordat zij verhuisde naar Engeland naar haar verloofde.



,,We zijn in diepe rouw om onze prachtige, lieve dochter en zus. Ze had een groot hart voor anderen en geloofde er sterk in dat elk persoon uniek is en gerespecteerd moet worden. Ze zou het gruwelijke geweld dat haar is aangedaan nooit kunnen bevatten. Alsjeblieft, eer haar door je gemeenschap een betere plek te maken. Doe vrijwilligerswerk of doneer aan een daklozenopvang. En vertel hen dat Chrissy je heeft gestuurd.''