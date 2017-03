Ieren boos om slecht getapte pint in Canada

Het Railtown Cafe, dat ook de mist in ging door de naam van het feest verkeerd af te korten naar 'St. Patty's Day' in plaats van 'St. Paddy's Day', ging op creatieve wijze door het stof op Facebook. ,,We zijn niet allemaal een stelletje ahornsiroop drinkende sneeuwboeren en ter compensatie voor de blasfemische pint op de foto, hebben we een nieuwe ingeschonken die hopelijk Ierland-waardig is. Geheel in Canadese stijl willen we onze excuses aanbieden, dus nodigen we iedereen met een geldig Iers paspoort die oud genoeg is uit om vandaag langs te komen voor een perfect getapte Guinness en een shot Jameson."



Inmiddels prijkt op de website van het Railtown Cafe een fraaie Guinness-pint en hoopt Olson vandaag op een volle bak. ,,Want wat is St. Paddy's Day zonder een café vol Ieren die Guinness en Jameson drinken?"