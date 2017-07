IJsmerk Ben & Jerry's: haal meer vluchtelingen naar Europa

Er moeten meer kwetsbare vluchtelingen vanuit opvangkampen in de hele wereld naar Europa worden gehaald, stellen VluchtelingenWerk én ijsmerk Ben & Jerry’s in een campagne die vandaag begint. Home Safe Home, heet het in Ben & Jerry’s taal.

IJs en het grote vluchtelingenprobleem? Het is een wat onwaarschijnlijke combinatie, maar toch trappen het populaire ijsmerk Ben & Jerry’s en VluchtelingenWerk Nederland vandaag samen een campagne af waarmee ze (Europese) politici ervan willen overtuigen om meer kwetsbare vluchtelingen via hervestiging naar Europa te halen. ,,Het is een van de grootste problemen van dit moment. Wij spreken ons daar nu in Nederland voor het eerst duidelijk over uit. We hebben een jonge achterban en die willen we hiervoor activeren ”, zegt Laura van Geel, social mission manager van Ben & Jerry’s.

Waar het om gaat: Nederland ‘nodigt’ ieder jaar 500 vluchtelingen uit hierheen te komen, buiten de normale asielprocedures om. Dat zijn extra kwetsbare vluchtelingen als zieken, homoseksuelen of alleenstaande moeders met kinderen. Ze wonen vaak al een tijd in vluchtelingenkampen, maar lopen ook daar gevaar. Het gaat om Syriërs in Libanon of Turkije, maar ook om Congolezen, Ethiopiërs en Pakistanen.

Van 500 naar 5000

Volledig scherm Armen Melkonian © Pim Ras Fotografie ,,500 is echt te weinig, er zijn veel meer plekken nodig, 5000 zou logischer zijn”, zegt Annemiek Bots van VluchtelingenWerk. Eerder dit jaar luidde de UNHCR de noodklok. Er zijn wereldwijd 1,2 miljoen mensen die snel hervestigt moeten worden, stelt de vluchtelingenorganisatie van de VN. Maar vorig jaar waren er wereldwijd maar 125.000 plekken beschikbaar, waarvan Canada en de VS het merendeel voor hun rekening nemen. Europa bood 15.000 plekken aan.

In 2015 ging een van die plekken naar Armen Melkonian (27), een Armeense Syriër uit Aleppo. Armen vluchtte vanuit Syrië naar Libanon, maar voelde zich als homoseksueel ook niet veilig in Beiroet. ,,De VN vond dat ook en heeft me op de lijst voor hervestiging gezet. De dag dat het telefoontje kwam dat ik naar Nederland kon, was de mooiste van mijn leven. Als het niet was gelukt, was dat vreselijk geweest.”

Omdat deze zomer in Brussel wordt gewerkt aan een nieuw hervestigingsvoorstel voor de hele EU lanceren het ijsbedrijf en VluchtelingenWerk nu hun campagne, onder de naam Home Safe Home. Vandaag komt een petitie online, later deze zomer verschijnt een speciale smaak ijs. De campagne loopt ook in Groot-Brittanië, Duitsland, Zweden en België, landen die ook aan hervestiging doen.

Boycot

De campagne in de UK leverde het ijsmerk direct kritiek en een oproep tot boycot op. Weinig onderwerpen zijn zo politiek en emotioneel beladen als het vluchtelingenprobleem. Van Geel: ,,Sommige klanten vragen waarom we ons niet gewoon bij het maken van ijs houden. Maar dit bedrijf houdt zich al 40 jaar bezig met maatschappelijke onderwerpen als het klimaat en burgerrechten bezig houdt en dat laten we niet zomaar los.”

Armen Melkonian woont inmiddels in Zaandam en begint na de zomer aan een opleiding op de hotelschool. ,,Hier in Europa kan ik mezelf zijn en mijn dromen gaan waarmaken. Hervestiging kan zo ontzettend belangrijk zijn voor mensen.”

Merkenexpert: ‘Het verhaal moet op orde zijn’

Rik Riezebos, merkenexpert van Brand Capital ziet het steeds vaker: bedrijven die zich committeren aan maatschappelijke doelen. Zoals ijsfabrikant Ben & Jerry’s nu doet met haar campagne voor het opnemen van meer vluchtelingen in Europa. ,, Ben & Jerry’s is een bedrijf dat al lang bekend staat als maatschappelijk betrokken. Ik vind het een prima ontwikkeling dat meer bedrijven dat nu doen.”