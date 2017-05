'Ik heb in mijn leven nog nooit zo snel gelopen'

Andy Holey bezocht samen met zijn vrouw en dochter het concert van de Amerikaanse superster. Na afloop schoven ze in de rij om naar buiten te komen. ,,Terwijl we aan het wachten waren, slingerde de explosie me door de deuren. Ik werd bijna tien meter ver weggeblazen'', vertelt hij aan BBC.

In de chaos raakte hij raakte zijn vrouw en dochter kwijt. ,,Mijn eerste reactie was om weer naar binnen te lopen om hen te zoeken, maar daar was geen beginnen aan. Ik keek buiten de arena naar de lichamen om te zien of ze daartussen lagen. Gelukkig vond ik hen heelhuids terug en heb ik ze snel naar ons hotel gebracht. Het hele gebouw schudde. Er waren veel doden."

Quote Het rook alsof het hele gebouw in brand stond, ik heb nog nooit zoiets geroken Adam Murphy Nog nooit zo snel gelopen

Ook Adam Murphy was aanwezig. Hij vermoedt dat de explosie plaatsvond onder de tribune waar hij zat. ,,De ontploffing vond plaats exact één seconde na het einde van het concert. De lichten gingen nét aan, en toen werd de hele ruimte door elkaar geschud." Er brak meteen paniek uit. ,,Iedereen begon te roepen en te tieren. Ik heb nog nooit in mijn leven zo snel gelopen."

,,Het rook alsof het hele gebouw in brand stond, ik heb nog nooit zoiets geroken." Met zijn vrienden kwam hij weer veilig thuis, maar dat gold niet voor iedereen. ,,Er was een vrouw die haar dochtertje niet kon vinden, ze huilde. Ik zag ook een man onder het bloed en verschillende mensen werden op de grond gelegd."

Volledig scherm Concertgangers zijn verbijsterd na de aanslag. © Reuters

Rennende massa

Majid Khan (22) was samen met zijn zus op het concert. ,,We gingen allemaal net naar buiten toen we een harde knal hoorden. Iedereen raakte meteen in paniek en probeerde te vluchten. De uitgang voor ons was geblokkeerd, dus iedereen liep in het wilde weg ergens anders heen. Iedereen zocht naar vrienden en familie. Het was allemaal erg beangstigend."

Catherine Macfarlane vertelt Reuters over de paniek die uitbrak. ,,Het was een enorme explosie, je kon het in je borst voelen. Zo chaotisch, iedereen was aan het lopen en roepen. Je probeerde gewoon zo snel mogelijk weg te komen."

Volledig scherm Veel tieners worden nog vermist na de aanslag. © EPA

Aan de foyer

Quote Overal lag glas en metalen bolletjes. Waarschijnlijk kwamen die uit de bom Gary Walker, getuige Andere getuigen omschrijven 'een lichtflits gevolgd door een enorme knal'. ,,Er was zoveel rook", zegt Gary Walker. Volgens hem vond de aanslag plaats bij de deur van de foyer: ,,Net naast de winkel met merchandise". Hij was buiten met zijn vrouw aan het wachten op zijn dochters, en schat dat hij op amper drie meter van explosie stond. Hij raakte gewond aan zijn voet door rondslingerend puin. ,,Overal lag glas en metalen bolletjes. Waarschijnlijk kwamen die uit de bom, het kan bijna niet anders."

Zijn vrouw liep zwaardere verwondingen op. ,,Ze zei ineens : Ik moet gaan liggen. Ze heeft een buikwond en misschien een gebroken been. Ze hebben haar naar buiten gebracht op een tafel die ze als brancard gebruikten."

Het zijn gewoon ballonnen

De zusjes Sophie en Abigail raakten hun ouders kwijt in de massa. ,,De vloer schudde en mensen liepen naar de deuren", aldus Sophie. Ze vertelt hoe ze haar zus stevig vasthield terwijl ze zich een weg naar buiten baanden. ,,Iemand vroeg aan de beveiligers wat er aan de hand was, en die zeiden dat er enkele ballonnen ontploft waren. Maar toen we de trap afliepen, was er overal politie, en niemand wist wat er aan de hand was."