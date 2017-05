‘Ik mocht niet naar toilet vliegtuig en plaste twee kopjes vol’

United Airlines ontkent de gang van zaken zoals beschreven door Harper. Volgens de luchtvaartmaatschappij wilde Harper het toilet bezoeken terwijl de afdaling al was ingezet. Dat mag niet. ,,Mensen moeten dan blijven zitten. De veiligheid van onze passagiers is altijd onze eerste prioriteit”, zegt United in een verklaring.



Ook zou geen van de crewleden Harper de suggestie hebben gedaan dan maar een kopje te gebruiken. De Amerikaanse op haar beurt stelt juist dat zij haar toiletbezoek al na 30 minuten na het opstijgen wilde doen. Er was nog geen sprake van een ingezette daling.



Het zijn moeilijke tijden voor het geplaagde United Airlines. Eerst was er het incident met dokter Dao: de arts werd begin april hardhandig van een overboekte vlucht gesleurd (Saillant detail: dat gebeurde op dezelfde dag als het 'plas-incident' met Harper). Daarna overleed reuzenkonijn Simon tijdens een vlucht van de luchtvaartmaatschappij vanuit Londen.



Met Dao werd onlangs overeenstemming bereikt over een schadevergoeding. Voor Simon zal United mogelijk nogmaals diep in de buidel moeten tasten. De eigenaren van het dier eisen ook een fikse schadevergoeding.