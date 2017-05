'Ik vind nog steeds stukjes van wie weet wat in mijn haar'

Mullen wilde net voor het einde van het laatste nummer naar huis gaan om niet te lang op een taxi te hoeven wachten. Op weg naar de uitgang schoof ze centimeters vooruit toen de zelfmoordbom afging. ,,Huid, bloed en scherven waren overal. Ook in mijn haar en tas. Ik vind nog steeds stukken van wie weet wat in mijn haar." Ze bleef ongedeerd. ,,Je verwacht nooit dat deze dingen gebeuren, maar dit bewijst dat het wel degelijk kan.”

Netvlies

De Schotse krijgt de beelden niet van haar netvlies. Op videobeelden is te zien hoe aanwezigen over hekken springen in een wanhopige poging om te ontsnappen. De 44-jarige ooggetuige Jane Hanson vertelt MailOnline dat ze een ‘enorme knal’ hoorde, waarna de paniek los brak. ,,Ik zag kinderen hysterisch huilen en in paniek raken. Eén man had kinderen in zijn armen. Een ander meisje riep ‘Ik weet niet waar mijn zus is’.