Illegale Everest-klimmer opgepakt en beboet na verstoppoging in grot

Een Zuid-Afrikaanse avonturier is tijdens het beklimmen van de Mount Everest gearresteerd omdat hij geen vergunning had. De man probeerde de Nepalese controleurs te ontlopen door zich te verstoppen in een grot. Volgens officials krijgt hij in ieder geval een boete van zo'n 22.000 dollar.

Ryan Sean Davy werd zondag door een Nepalese verbindingsofficier opgepakt in de buurt van het basiskamp op ruim 5.000 meter hoogte. ,,Ik vond het vreemd dat de man alleen was. Toen ik naar hem toe liep, ging hij ervandoor. Met een vriend zette ik de achtervolging in. We vonden hem uiteindelijk in een grot waar hij zich voor ons verstopt had", zo verklaarde Gyanendra Shresth tegenover de Britse Daily Mail. De Zuid-Afrikaan kampeerde volgens hem op een afgelegen plek om controles door overheidsfunctionarissen te ontlopen.

De illegale klimmer moest volgens de Himalaya Times zijn paspoort inleveren en krijgt een boete die het dubbele bedraagt van wat hij was kwijt geweest aan de vergunning (11.000 dollar). Daarnaast loopt Davy het risico dat hij voor vijf jaar wordt verbannen uit Nepal of een klimverbod krijgt van tien jaar.

'Help mij niet'

De Zuid-Afrikaan meldt op Facebook dat hij naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu is gestuurd en enige tijd in de cel zal moeten doorbrengen. Hij biedt iedereen die hem steunde bij de voorbereidingen voor de beklimming zijn excuses aan. Davy smeekt familie en vrienden die willen helpen het boetebedrag en de eventuele borgsom voor zijn vrijlating bij elkaar te krijgen om dat vooral niet te doen. ,,Ik nam het risico en ben verantwoordelijk voor mijn handelen. Ik zou me zeer, zeer slecht voelen als iemand betaalt voor iets wat ik op eigen houtje ondernam. Dit zal voorbijgaan zoals alles in het leven voorbijgaat en ik zal terugkeren voor een tweede poging."

Het geldprobleem werd hem naar eigen zeggen pas duidelijk bij aankomst in het basiskamp. ,,Door allerlei verborgen beklimmingskosten had ik niet genoeg geld voor een vergunning maar zelfs als ik het geld wel had gehad dan zou ik er geen hebben gekregen omdat ik geen bewijs had van eerdere beklimmingen. Ik schaamde me dood dat ik niet genoeg geld had na alle hulp die ik de voorbije maanden kreeg tijdens mijn training voor de beklimming. Het zou een enorme teleurstelling zijn geweest als ik vanwege een stuk papier had opgegeven."

'Klimmers helpen'

Van het beetje geld dat de Zuid-Afrikaanse avonturier nog over had, kocht hij extra klimuitrusting. Daarmee oefende hij op de omliggende pieken om te acclimatiseren voor de beklimming van de 8.849 meter hoge Everest. ,,De belangrijkste reden voor mijn aanwezigheid op de berg was dat ik klimmers wilde helpen die in de problemen zouden raken. Jaarlijks sterven er nogal wat op de berg. Ik weet van een geval waarbij 40 mensen voorbij een klimmer liepen die hen om hulp smeekte en uiteindelijk stierf doordat ze slechts oog hadden voor één ding: het bereiken van de top. Al had ik maar één klimmer kunnen redden dan zou dat voor mij net zoveel waard zijn geweest als het bereiken van de top."

'Verraden'