Immigranten VS in constante angst door streng beleid Trump

,,Ik doe geen boodschappen meer en ga niet meer naar de kerk", vertelt de 37-jarige Meli in The New York Times. Ze kwam 12 jaar geleden vanuit El Salvador naar Los Angeles. Sinds een paar weken is ze bang om de deur uit te gaan. Volgens Meli kan ze zomaar worden gearresteerd. En dan ligt deportatie naar haar thuisland op de loer.



Uit de richtlijnen die het ministerie van Binnenlandse Veiligheid deze week bekendmaakte blijkt dat alle 11 miljoen illegalen in de VS voortaan het risico lopen te worden uitgezet. Onder Obama werd al een recordaantal mensen (ruim 3 miljoen) gedeporteerd, terwijl toen voornamelijk zware criminelen met een veroordeling daarvoor in aanmerking kwamen.