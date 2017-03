In Boston ziet de wereld er nu anders uit

De Vlaamse kaartenmaker Gerardus Mercator maakte in 1569 de wereldkaart die we nu nog allemaal kennen. Dat deed hij op basis van rechte lijnen die vooral dienden om de scheepvaart te helpen op koloniale handelsroutes.



Maar het ware perspectief van de continenten bleek nogal vervormd. Mercator schatte Europa en Noord-Amerika veel te groot in en Afrika juist te klein. Volgens de Vlaamse kaartenmaker was Groenland bijvoorbeeld net zo groot als het hele Afrikaanse continent. De werkelijke verhouding is dat Afrika 14 keer groter is dan Groenland. In de 16de-eeuwse, Noord-Europese visie van Mercator zijn de landen op het zuidelijk halfrond kleiner dan die in het noorden. Behalve Groenland zijn ook de Verenigde Staten, Canada en Rusland buitenproportioneel groot.