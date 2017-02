In hoger beroep nog geen beslissing over inreisverbod VS

'Medewerkers Trump kunnen het licht niet vinden in Witte Huis'

7 februari Alle begin is moeilijk, zeker als je voor de zware taak staat om het presidentschap van de VS in goede banen te leiden. Maar zo moeilijk als de medewerkers van Trump het momenteel hebben, dat maak je niet vaak mee. Het lukt ze niet om de lichtknopjes in het Witte Huis te vinden.