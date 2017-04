In Taiwan is het eten van katten en honden vanaf nu verboden

Als eerste Aziatische land doet Taiwan het eten van katten- en hondenvlees volledig in de ban. De verkoop van het vlees van de gezelschapsdieren was al langer verboden, maar nu staat er ook een fikse boete op het eten ervan.

De beslissing is uniek in Azië. Hong Kong heeft het slachten en verkopen van honden- en kattenvlees ook al verboden, maar Taiwan heeft nu in de wet laten vastleggen dat het vlees ook niet gegeten mag worden.

Taiwanezen die het toch niet kunnen laten om honden of katten te consumeren of te verkopen, riskeren een boete die kan oplopen tot 250.000 Taiwanese dollars (7700 euro). Daarnaast lopen ze de het risico dat de overheid ze publiekelijk aan de schandpaal nagelt.

Vandaag beslist de regering in Taiwan eveneens over een wet die het verbiedt om een dier aan een auto of motor vast te maken om hem op deze manier uit te laten of te vervoeren. Hier staat een boete op van 15.000 Taiwanese dollars (460 euro)

President

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Myanmar of China was het eten van honden en katten al niet echt populair in Taiwan. Het houden van gezelschapsdieren is de laatste decennia steeds gebruikelijker geworden in het land, waarschijnlijk doordat het geboortecijfer aan het dalen is, en mensen een vervanging zoeken voor een kind.

De huidige president van Taiwan, Tsai Ing-wen, is daarbij een fervent dierenliefhebster. Tijdens haar campagne heeft ze regelmatig via sociale media foto's van haar twee katten en drie honden verspreid.

Volledig scherm De Taiwanese president Tsai Ing-wen met drie van haar geadopteerde honden. © RV

De maximale straf die er in Taiwan staat op dierenmishandeling is een boete van 2 miljoen Taiwanese dollar (615000 euro) en twee jaar gevangenisstraf.

Hondenvleesfestival

In China is er jaarlijks veel commotie over het hondenvleesfestival, waar naar verluidt zo'n 10.000 honden worden verkocht en geconsumeerd. Het eten van hond en kat is in China nog steeds een delicatesse, alhoewel kattenvlees steeds minder populair zou worden. Het festival, dat in juni plaatsvindt, ligt al jaren onder vuur bij verschillende dierenrechtenorganisaties, die soms zelf naar het festival afreizen om te protesteren en om honden te kopen die anders zouden worden opgegeten.