Indiase 'Saddam Hussain' eist naamswijziging

17-jarige jongen blijkt na jaar onderzoek moordenaar van eigen moeder

0:15 De wurgmoord op Nalini Tellaprolu heeft de inwoners van Cary, in de Amerikaanse staat North Carolina, ruim een jaar lang beziggehouden. Niemand in de welvarende plaats, waar in 2015 slechts een handvol moorden werden gepleegd, kon vermoeden dat haar 17-jarige zoon Arnav de dader is. De tiener is afgelopen donderdag opgepakt en aangeklaagd.