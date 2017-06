Iraaks leger bestormt laatste ‘IS-wijk’ in Mosul

Bosbrand omsingelt dorpen en automobilisten Portugal: 39 doden

9:46 Bij een zware bosbrand in Portugal zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen en nog eens 59 gewonden. De situatie in Pedrógão Grande, dat zo'n 200 kilometer ten noordosten van Lissabon ligt, was volgens de autoriteiten in de nacht van zaterdag op zondag zeer zorgwekkend. De brand is nog niet onder controle en het dodental kan nog oplopen.