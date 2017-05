'Iran heeft nieuwe raketfabriek gebouwd'

,,De derde ondergrondse fabriek van Iran is gedurende de afgelopen jaren gebouwd door de gardisten'', zei het hoofd van de luchtmachttak van de invloedrijke Revolutionaire Garde, Amirali Hajizadeh. ,,We zullen onze raketcapaciteiten sterk blijven uitbreiden.''

Soennitische buurlanden van de islamitische republiek en Israël hebben eerder hun zorgen uitgesproken over het Iraanse raketprogramma. Hajizadeh is daar niet van onder de indruk. ,,Het is logisch dat onze vijanden Amerika en het zionistische regime boos zijn om ons raketprogramma. Ze willen dat Iran zich in een zwakke positie bevindt'', stelde hij.