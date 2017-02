Iran krijgt 'officiële waarschuwing' voor provocatie met rakettest

De waarschuwing van de veiligheidsadviseur betekent een directe verandering in beleid en toon richting Iran in vergelijking met dat van Trumps voorganger Barack Obama. De vorige president kwam in 2015 met Iran tot een nucleair akkoord. Flynn zei tegen verslaggevers dat in plaats van dankbaar te zijn voor de deal, Iran zich nu juist 'voelt aangemoedigd'.



Woensdag bevestigde Iran dat het zondag een ballistische raket heeft getest. Het projectiel ontplofte na de lancering ongeveer 1000 kilometer verderop.



Het is nog onduidelijk of Iran met de test een resolutie heeft geschonden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die Iran had opgeroepen geen activiteiten uit te voeren die betrekking hebben op ballistische raketten die kernkoppen kunnen dragen. Iran zegt zelf dat de test niet in strijd is met de VN-resolutie. Flynn beweert dat het afschieten van de raket wel degelijk een schending is van de resolutie.