IS claimt achter aanslagen Egypte te zitten

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor twee bomaanslagen op koptische kerken in Egypte. Door de explosies in Alexandrië en Tanta kwamen zondag zeker 36 mensen om het leven. Ten minste honderd personen raakten gewond.

IS claimde de verantwoordelijkheid via persbureau Amaq, dat is gelieerd aan de terreurorganisatie. ,,Een groep die onderdeel uitmaakt van Islamitische Staat heeft de aanvallen uitgevoerd op kerken in Tanta en Alexandrië'', meldde Amaq.

De eerste aanslag vond zondagochtend plaats tijdens een drukbezochte mis in Tanta, een stad in de Nijldelta. Een getuige sprak over een enorme explosie in de kerk, waar volgens de autoriteiten zeker 25 mensen omkwamen. ,,Vuur en rook vulden de ruimte. De verwondingen waren zeer ernstig.''

Alexandrië

Bij een tweede ontploffing buiten een kerk in Alexandrië kwamen enkele uren later elf mensen om het leven, onder wie drie agenten. Zeker 35 personen raakten gewond. Die aanslag zou zijn gepleegd door een zelfmoordterrorist. De koptische paus Tawadros was op dat moment aanwezig in het gebedshuis, maar bleef ongedeerd.