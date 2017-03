IS jaagt martelaren er aan de lopende band door

Hieraan voorafgaand hebben tenminste 923 islamitische strijders zich opgeblazen in zelfmoordaanvallen die plaatshadden tussen december 2015 en december 2016, concludeert Winter in een nieuwe studie voor het in Den Haag gevestigde Centre for Counter Terrorism. 84 procent van die aanvallen was gericht op militaire doelen.



IS zelf bezingt zijn martelaren ondertussen aan de lopende band. Volgens de terreurorganisatie hebben bijna 300 strijders zich opgeblazen sinds het Iraakse leger in oktober de aanval inzette op Mosul. Heel veel strategisch effect had dat niet gezien de uiteindelijke inname van het oostelijke deel van de stad, wel zorgen de zelfmoordterroristen voor veel angst bij de tegenstander. Winter vergelijkt hun impact met die van de Japanse kamikazes die zich in de Tweede Wereldoorlog wanhopig op geallieerde schepen stortten.



,,De zelfmoordstrategen van IS lijken hun metier te hebben geperfectioneerd", schrijft Winter. ,,Niet alleen hebben ze zwaardere en meer betrouwbare explosieven ontwikkeld. Ze hebben ook een gestage aanvoer van totaal gehersenspoelde kandidaat-zelfmoordstrijders."