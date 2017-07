'IS stuurt 173 opgeleide terroristen naar Europa'

Interpol stelde de lijst op op basis van inlichtingen van de VS die werden verkregen tijdens de aanvallen op IS-gebied in Syrië en Irak. Volgens de inlichtingen- en antiterreurdiensten in Europa bestaat het risico dat zelfmoordterroristen zullen toeslaan in Europa wanneer het kalifaat van IS in elkaar zakt.



Er is nog geen bewijs dat de personen die op de lijst staan al in Europa zijn aangekomen, maar het feit dat Interpol de lijst verspreidt, betekent volgens The Guardian dat er informatie gezocht wordt over de personen op de lijst en dat er op vrij grote schaal terreuractiviteiten worden verwacht.