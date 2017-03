Israël bombardeert doelen in Syrië

Peruaanse vrouw strijdt voor haar leven in gigantische modderstroom

16 maart Al enkele weken wordt Peru geteisterd door extreme regenval die grote modderstromen veroorzaakt. Ten zuiden van de hoofdstad Lima kwam een vrouw in de problemen toen ze werd meegesleurd in een van die modderstromen. Op de beelden is te zien dat zij met grote moeite de kant weet te bereiken.