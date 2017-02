Italiaan vermoordt man die zijn vrouw doodreed en legt pistool op haar graf

De dader, Fabio di Lello, zocht de 22-jarige man die zijn vrouw schepte gisteren op in een café in Vasto, een plaats aan de Italiaanse oostkust. Het café ligt niet ver van het kruispunt waar afgelopen zomer het fatale ongeluk plaatsvond. De 34-jarige Roberta Smargiassi stak op haar scooter over toen Italo d’Elisa met zijn motor door rood reed. Smargassi belandde door de klap tegen een lantaarnpaal en overleed later in het ziekenhuis.



Roberta Smargiassi was een paar maanden voor het ongeluk getrouwd met de lokaal bekende voetballer Fabio Di Lello. De voetballer en de familie van zijn echtgenote organiseerden na de dood van Roberta onder meer een fakkeloptocht door Vasto, waarin de nabestaanden gerechtigheid eisten.