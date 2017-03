Italiaans vorstendommetje Seborga zoekt nieuwe prins

Het Italiaanse Seborga mag een stipje op de kaart zijn, aan zelfverzekerdheid geen gebrek. Sterker nog, het pittoreske plaatsje claimt een zelfstandig vorstendom te zijn. Volgende maand worden verkiezingen uitgeroepen. Mark Dezzani, een DJ uit het Britse Crawley, is in de race voor de titel prins van Seborga.

Het dorpje – met uitzicht over de Riviera – werd in 1729 verkocht aan de Savoy Dynasty (de voormalige Italiaanse koningen), maar volgens de lokale bevolking is die deal nooit goed geregistreerd. Seborga claimt niet bij Italië te horen maar een zelfstandig vorstendom te zijn. Een bewering die door Italië weer wordt betwist.

Vorstendom

Maar daar trekt Seborga zich weinig van aan. Het 200 zielen tellende gehucht heeft inmiddels al jaren een eigen regering, inclusief prins. Zakenman Marcello Menegatto – ofwel Zijne Ongelofelijke Marcello de Eerste – en zijn vrouw Prinses Nina zwaaien sinds 2010 de scepter. Maar de vraag is voor hoe lang nog. In het zelfbenoemde vorstendom krijg je een titel niet via geboorte maar – heel democratisch – via de stembus.

De Seborganen mogen 23 april hun stem uitbrengen. Zeker is dat de zittende vorst Marcello de Eerste geduchte concurrentie krijgt van de 55-jarige Mark Dezzani – in het dagelijks leven dj bij een regionaal station, geboren in het Britse West Sussex uit Italiaanse ouders, zo meldt The Telegraph.

Historisch hart

Quote Het is belangrijk dat wij geloven in onze on­af­han­ke­lijk­heid Mark Dezzani Al veertig jaar woont hij in Seborga en hij borrelt van de ideeën. Zo wil hij de relaties verstevigen met ander micronaties wereldwijd. Een verlaten restaurantje in het historisch hart moet een paleis met troonzaal worden. Ook wordt de middeleeuwse munt Luigino weer ingevoerd als het aan Dezzani ligt. En hoopt hij nóg meer toeristen te trekken naar het serene Noord-Italiaanse dorpje met palm- en olijfbomen. Een zelfstandig mini-vorstendom, met eigen wapen, vlag, muntgeld én facebookpagina spreken tenslotte tot de verbeelding. Ook voor de nodige merchandise wordt gezorgd.

Dezzani weet goed dat niemand – afgezien van de inwoners – Seborga erkent als onafhankelijk land. Maar dat maakt hem niet uit. ,,Het is belangrijk dat wij geloven in onze onafhankelijkheid. En bovendien, onze status trekt ook weer toeristen. Zonder pretentieus of megalomaan te zijn, ik denk dat we vrede, openheid en tolerantie kunnen promoten.’’

