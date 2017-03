Italiaanse ‘Keukenhof’ van Edwin is een hit in Milaan

Tulipani Italiani is zo succesvol dat Koeman denkt dat hij er een goede broodwinning aan overhoudt. ,,We verkopen ons huis in het Noord-Hollandse Wevershoof. Nitsuje is aan de slag als lerares. We vestigen ons hier.’’



Volgend voorjaar wil hij groter en nog meer tulpen. Een kleine Keukenhof. ,,Ik heb Italianen gehad die al zeiden dat ze niet meer Nederland hoeven.’’ Tulipani Italiani is nog twee weken open. ,,Het is hier nu iedere dag boven de 20 graden met volop zon, dan gaat het heel hard met de tulp.’’