'Italiaanse Lidl-medewerkers sluiten vrouwen op in container'

Concertzaal in Brussel ontruimd na bommelding

21:52 Concertzaal Ancienne Belgique in Brussel is vanavond korte tijd ontruimd geweest, nadat er een bommelding was binnengekomen. Voorbijgangers hoorden iemand zeggen dat 'ze er beter niet naar binnen konden gaan', want het zou er vanavond "boem doen". Inmiddels zou zijn omgeroepen dat de zaal rond 22.10 uur weer open gaat voor het publiek.