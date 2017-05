Italiaanse maffia pakt miljoenen subsidie af van migranten

De Officier van Justitie van Catanzaro Nicola Gratteri, een van de beroemdste en beruchtste maffiajagers in Italië, vertelt in een interview dat het eten in het centrum voor de migranten duur betaald werd, maar van een ongelofelijk slechte kwaliteit was. Gratteri: ,,Het was voer dat je normaal aan varkens zou geven." Het voor de migranten bestemde geld werd in werkelijkheid gebuikt voor de aanschaf van jachten, dure auto’s en luxe villa’s.



Italië kampt al jaren met een migrantencrisis. Dit jaar maakten al meer dan 37.000 migranten de oversteek vanuit Afrika. Volgens Europese regels moeten deze migranten in Italië worden opgevangen en daar hun procedure afwachten. Door het hele land zijn asielzoekerscentrum die vaak door private organisaties worden gerund. In Italië bestaat altijd het gevaar dat zodra eergens veel (overheids)geld in omgaat, en er sprake is van een noodsituatie waardoor strenge controle moeilijk is, de maffia opduikt. Subsidies en noodfondsen eindigen daardoor regelmatig in de verkeerde zakken.