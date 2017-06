Italiaanse moeder verstopt babylijkje in vriezer

In het Noord-Italiaanse dorp Migaliarino heeft een moeder haar pasgeboren kindje in de vriezer verstopt, waar het is overleden. De vrouw meldde zich dinsdagavond op de eerste hulp.

Ze beweerde een paar dagen eerder te zijn gevallen en nog altijd te bloeden. Met hevige bloedingen is de vrouw opgenomen waarna de behandelende artsen tot de conclusie zijn gekomen dat de vrouw kort daarvoor moest zijn bevallen.

De veertigjarige Mirka F., moeder van zes kinderen, lag twee dagen lang in coma en had ook bij binnenkomst niets verteld over een geboorte. Gedurende die tijd heeft de politie met speurhonden in en rond de woning van de vrouw gezocht naar een baby. Toen de vrouw donderdag ontwaakte uit haar coma, bekende ze haar pasgeboren kindje in de vriezer in haar huis te hebben verstopt. Agenten hebben het levenloze lichaam van de baby daar in een plastic zak aangetroffen.

Vriezer

Hoofdrechercheur Pietro Scroccarello heeft vandaag in een persconferentie verteld dat de vriezer in een berging van het huis is aangetroffen, achter een hoop met vuilniszakken en oude meubels. Hoofdrechercheur Scroccarello: ,,Alsof er bewust is gekozen de vriezer zo goed mogelijk te verstoppen.”

Hij vertelde ook dat het lichaam van het pasgeboren kindje was gewassen en ontdaan van de navelstreng. Het levenloze meisje was 43 centimeter lang, woog drie kilo en is in foetushouding aangetroffen.