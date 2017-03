Italiaanse rechter: Geen verkrachting, want vrouw schreeuwde niet

De zaak speelde een maand geleden in een rechtbank in Turijn waar een Rode Kruis-medewerker terechtstond voor de verkrachting van een voormalige collega. De 46-jarige man zou de vrouw tot seks gedwongen hebben. Het slachtoffer had 'genoeg' tegen de verdachte gezegd, maar dat was volgens rechter niet voldoende om de man daadwerkelijk te veroordelen voor verkrachting.



De rechter stelde dat de vrouw had moeten schreeuwen of om hulp had moeten roepen tijdens de aanval. Volgens de verdachte heeft hij inderdaad seks gehad met de vrouw, maar vrijwillig. De advocaten van het slachtoffer zeggen dat de vrouw zo bang was, dat ze niets meer durfde te zeggen.



Niet alleen de minister van Justitie wil dat de zaak wordt uitgezocht. Ook Annagrazia Calabria van het centrumrechtse Forza Italia maakt zich boos over de uitspraak van de rechtbank. ,,Je kunt een vrouw toch niet straffen vanwege haar persoonlijke reactie in zo'n afschuwelijke situatie.''